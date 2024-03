Quem é Kimberly, a influencer que está grávida de Neymar?

Minha gente, a modelo brasileira Kimbely Zucatelli que está grávida do terceiro filho do jogador Neymar Jr. aproveitou o Dia Internacional das Mulheres para revelar que realmente esperando uma menina, como já havia sido revelado com exclusividade no portal LeoDias. Além de revelar o sexo do bebê, ela também mostrou a barriguinha pela primeira vez.

Num vídeo compartilhado nos stories do seu perfil do Instagram, a influenciadora escreveu como legenda, em inglês “minha garota” e aparece alisando sua barriga na gravação.

Sua gravidez havia sido noticiada por este veículo em janeiro deste ano. Mesmo que a equipe tenha negado a informação no primeiro momento, a própria família do jogador confirmou a notícia pouco tempo depois.

Kimberly e Neymar se conhecem há um certo tempo. Ela, inclusive, esteve ao lado dele nos primeiros momentos de sua recuperação após romper o ligamento cruzado do joelho, no ano passado.