Quem é Fernanda Campos, a suposta amante do Neymar?

A influenciadora publicou prints de conversas e até mesmo o vídeo do momento que teve com o jogador.

Esse último domingo foi bem agitado para o casal (ou seria ex-casal) Neymar e Bianca Biancardi. Tudo isso porque veio à tona um exposed de uma suposta amante do menino Ney.

Fernanda Campos, a então amante, publicou vários prints e até mesmo um vídeo com o jogador e ainda disse que o encontro aconteceu às vésperas do Dia dos Namorados.

Fernanda trabalha como influenciadora e modelo, tem 26 anos e mora em São Paulo. Também trabalha como coach e cultua a ‘Lei da Atração’.

A moça tem no instagram, 400 mil seguidores, e tem crescido mais, e costuma dar dicas de beleza, moda e também tem o curso “Método Mente Milionária”.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, eles começaram a trocar mensagens em novembro, durante a Copa do Mundo e que o jogador teria dito para a influencer que o seu relacionamento com Bruna estava abalado. Esse encontro dos dois teria acontecido no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, aonde ela foi convidada para o apartamento de luxo do craque enquanto ele experimentava um terno para ser padrinho de um casamento.

Fernanda disse que sentiu usada pelo jogador, que ficou irritada e achou feio da parte dele ter omitido que estava namorando e concluiu dizendo só encontrou o jogador apenas uma vez.