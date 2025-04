Gente, acabei de passar de uber em frente ao clube do Flamengo aqui na Gávea e me lembrei do último escândalo em que um dos jogadores titulares se envolveu nos últimos dias, então mandei mensagens para as minhas fofoqueiras para me informar sobre isso.

Acontece que o atacante e ídolo do Flamengo, Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de estar envolvida em um esquema de fraude para favorecer apostas esportivas manipulando o resultado das partidas.

De acordo com as investigações, o jogador teria forçado a aplicação de um cartão amarelo durante a partida contra o Santos, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Essa atitude do atleta teria sido deliberada e com o objetivo de beneficiar apostas de familiares que previam justamente a advertência ao camisa 27 do Flamengo

Além dele, mais três pessoas foram indiciadas pela PF: Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador; Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander; e Poliana Ester Nunes Cardoso, prima do atleta. Todos eles teriam feito apostas vinculadas ao acontecimento citado nas investigações.

Mesmo com essa acusação, Bruno Henrique segue com a sua rotina esportiva inalterada até o momento. Ele estava presente do jogo desta quarta-feira (16) na vitória por 6 a 0 sobre o Juventude, no Maracanã. No primeiro tempo, ele ficou no banco de reservas, já na segunda etapa da partida, ele foi recebido com aplausos pela torcida, que demonstrou apoio mesmo diante da grave acusação.

Lembrando que na última segunda-feira (14),a Polícia Federal indiciou o atacante do Flamengo por fraude em competição esportiva e essa decisão faz parte de uma investigação que apura a manipulação de eventos em partidas de futebol para beneficiar apostadores.

O lance investigado é um cartão amarelo que Bruno Henrique recebeu no jogo entre Flamengo e Santos, realizado no dia 1º de novembro de 2023, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

As investigações começaram por conta de alertas de casas de apostas, que perceberam uma movimentação fora do comum envolvendo um cartão amarelo para o jogador da equipe carioca.