Quem é a nova peguete de Lucas Lima, ex de Sandy?

Parece que a fila do cantor e músico Lucas Lima andou! Segundo o colunista Gabriel Perline, do portal IG, o ex-marido de Sandy, com quem foi casado por 15 anos, sendo 26 de relacionamento, está de romance com uma professora de ioga. De acordo com as informações que foram reveladas nesta sexta-feira (09), uma série de evidências coletadas a partir das redes sociais, indicam que o relacionamento está acontecendo mesmo.

Apesar de estar separado de Sandy há cinco meses, quando ambos vieram a público e informaram sobre o término de forma amistosa. Os artistas e pais do pequeno Theo, de 8 anos, continuam próximos e até já foram flagrados com bastante frequência juntos, até mesmo em viagens internacionais.

Nas últimas semanas, Vi Bueno Maruca, como foi identificada a affair do músico, foi vista em ocasiões distintas ao lado de Lucas, sempre o acompanhando em compromissos de trabalho. Nesta quinta-feira (8), ela o prestigiou da plateia de sua peça Once, em São Paulo.

Segundo imagens publicadas no Instagram, como um café da manhã num mesmo local, uma sala com os mesmos móveis e vista para o bairro da Vila Madalena, em São Paulo, foi um dos pontos-chaves. Um frame de um vídeo em alta velocidade, onde um rapaz, que tudo indica ser Lucas, está beijando o pescoço da moça, também reforçam as provas do romance.