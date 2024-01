Quem é a mãe do terceiro filho de Neymar?

Segundo jornalista, o atleta pretende pedir um exame de DNA assim que o baby nascer, para comprovar se realmente é o seu pai.

Amores, há pouco estava caminhando pelo Leblon com minhas amigas, que, enlouquecidas, não paravam de falar sobre o fogo que o menino ney deve ter, pelo fato do mesmo estar esperando o seu terceiro filho. Diante disso, resolvi dar uma boa stalkeada e descobrir mais detalhes sobre quem é a mãe no novo baby do camisa 10.

A modelo, que ainda não possui a sua idade revelada, chama-se Kimberlly e mora em São Paulo. Apesar de sua profissão, em suas redes sociais, onde ela possui cerca de 189mil seguidores, Kim, como ela mesma se nomeia, se mostra uma pessoa bem low profile, não aparecendo em quase nenhuma foto do seu perfil.

Apesar de até o momento a assessoria do atleta não ter confirmado a possível paternidade, de acordo com o meu querido amigo Leo Dias, um pedido de DNA está nos planos de Neymar, para comprovar se ele realmente é o pai do baby assim que ele nascer.