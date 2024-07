Quem é a carcereira brasileira que foi presa após fazer sexo com detento?

Linda de Sousa Abreu, de 31 anos, foi parar nos assuntos mais comentados após aparecer em vídeo fazendo sexo com um detento e um presídio da Inglaterra. A brasileira ganhou os tablóides após estrelar o vídeo e foi descoberto que ela atua como vendedora de conteúdo adulto no Only Fans, além de ser carcereira.

A brasileira era conhecida como Linda La Madre no site adulto. Após a divulgação do vídeo, todas as contas que documentavam as atividades de Linda foram excluídas. Andreina de Sousa Abreu, irmã de Linda, foi entrevistada pelo Daily Mail a descrevendo como uma “swinger inveterada”.

“Não tenho nada de ruim a dizer sobre minha irmã, além do fato de que eu estava desconfiada do estilo de vida que ela levava e sabia que isso a levaria por um caminho ruim”, afirmou a irmã de Linda.

A irmã da carcereira alegou que Linda já havia participado de um reality show explícito.“Eu nunca assisti nem ao reality show em que ela esteve. Por que eu assistiria essas coisas? Ela é minha irmãzinha”, afirmou