Queiroz sobre Bolsonaro: “Lula é melhor do que ele, porque foi eleito”

O ex-policial militar Fabricio Queiroz falou da ingratidão que recebeu da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

É minha gente, parece que o Fabrício Queiroz, ex-policial militar e ex-assessor do clã Bolsonaro, que foi figura central no escândalo das rachadinhas nos gabinetes da família, ressaltou a “ingratidão” que recebeu por parte de seus antigos aliados numa entrevista para a Revista Veja.

Conhecido por seu papel controverso, Queiroz afirmou categoricamente que nunca mais teve contato com os Bolsonaros desde o ano passado, quando expressou sua intenção de concorrer a uma vaga como deputado.

O ex-assessor soltou o verbo e criticou horrores o ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que, dada a posição de liderança ocupada por ele, poderia ter proporcionado oportunidades profissionais se assim quisesse. Queiroz acabou mencionando ter hospedado membros da família Bolsonaro em sua casa, mas jamais recebeu qualquer sinal de reconhecimento ou apoio por esse gesto.

Queiroz alertou que “o castigo vem a cavalo” diante do que descreveu como ingratidão num tom pra lá de ameaçador. Mesmo dizendo que não guarda mágoas da família Bolsonaro, ressaltou que, mesmo se fosse um criminoso, ele não mereceria ter sido abandonado dessa maneira e afirmou não possuir segredos que possam comprometer a família do ex-presidente.

O ex-assessor disse que se tivesse ganhado algum apoio de Jair Bolsonaro, ele poderia ser um deputado estadual hoje. No entanto, observou que a família Bolsonaro está enfrentando desafios, sugerindo que o ex-presidente teria se arrependido de sua decisão de assumir a presidência, devido ao atual cenário de exposição e críticas que a família Bolsonaro tem enfrentado.

“se o Jair acenasse para mim com alguma coisa, com certeza eu seria deputado estadual hoje. Agora, eles seguem a vida deles lá, estão numa fogueira danada. Pelo que conheço, acho que o Jair se arrepende de ter sido presidente. Só está tomando porrada, todos da família estão expostos. E o sistema voltou”.

E também descreveu a família Bolsonaro como pessoas “do tipo que valorizam aqueles que os traem”, mas não nomeou quem seriam os tais traidores. “O Jair não votou em mim no ano passado. Devia ter outros candidatos melhores do que eu”, disse. Na sequência, usa afirmações que teria ouvido do próprio Jair Bolsonaro para alfinetar o ex-presidente: “Ele mesmo (Bolsonaro) sempre me falava isso: ‘No dia em que eu deixar de ser eleito é porque apareceu outro melhor’. Então Lula é melhor do que ele, porque foi eleito”.