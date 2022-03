Que tensão! Lina se preocupa com top, se defende e diz que não é um monstro

A atriz e cantora ficou bem abalada com a briga com Natália e foi consolada pelos amigos

Lina claramente vota em Pedro Scooby e Paulo André, mas no momento em que ela estava se sentindo muito mal com a situação de Natália, os dois, junto com Laís, a acalmaram.

A cantora repetia incessantemente que não era um monstro como Natália a estava pintando para a casa e o surfista lhe disse: “Logo pra mim que você vem falar isso? Você acha que eu não te conheço? Que não olho para os seus olhos toda hora? Que não converso com você? Que falo coisas com você que não falo com ninguém”, enquanto Lina chorava e Paulo André limpava suas lágrimas. Laís disse que ela não tem culpa de Natália ter ciúmes da amizade dela com Jessi.

Depois, Lina ficou preocupadíssima com seu top, que em dado momento foi ao banheiro e não viu que ele estava preso no microfone e caiu na privada. Jessilane não aguentou e começou a rir. Mas depois, mais calma, Lina deitou para dormir e quem a levou até lá foi Eslovênia e Lucas. Mas uma pergunta, leitor(a): Jessilane durante toda a briga ficou bem caladinha. Estranho né?

"Meu top tava na privada, amiga." (Lina) A JESSI: 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️#BBB22 pic.twitter.com/RiS6zwoccI — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 17, 2022

Mas existe esse momento ÉPICO! Lina diz a Lais que não é um monstro e a sister diz: “É sim!”, sem perceber o que estava falando. Até parece eu consolando alguém!

“amiga eu não sou um monstro”

lais: “é sim lina, olha aqui p mim”

KKKKKKKKKKKK BERRO Gente a Natália#festabbb pic.twitter.com/xZBTucx6SF — fróes 🔥 (@myllaskeei) March 17, 2022

