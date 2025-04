Que Almoço foi esse? Gustavo Lima desiste de ser candidato a presidente depois de “filar uma boia” com Bolsonaro e Tarcísio

Eu bem que achei muito estranho a atitude do Gustavo Lima de ter retirado sua candidatura do dia para a noite, já que tinha Ronaldo Caiado por trás que tem verdadeiro pavor do Lula e ódio do Bolsonaro, mas o ex-Presidente da República estaria se mexendo para as eleições 2026 e fez questão de colocar seu pupilo, o governador de São Paulo para agilizar a NÃO candidatura do Gustavinho.

De acordo com a linda jornalista Bela Magale do jornal O Globo, esse “almocinho vip” foi para lá de discreto, sem muita divulgação nos corredores do Palácio do Bandeirantes e muito bem servido e com certeza, não teve lula como prato principal, mas deve ter tido sobremesa já que durou 04 horas essa boia toda…