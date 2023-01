“Quarentei! apesar de um certo estranhamento, tô achando o máximo!”, diz Sandy

Cantora falou sobre todos os aprendizados no seu aniversário de 40 anos

Um poço de aprendizados! Sandy completou 40 anos e não deixou de fazer um super texto bem reflexivo sobre tudo que viveu até o momento. A cantora agradeceu os aprendizados e disse que mesmo estranhando a fazer dos “enta”, está grata pelas conquistas até aqui.

“É, minha gente… Ontem eu quarentei!!! E devo dizer que, apesar de um certo estranhamento, tô achando o máximo!!! Cheguei aqui com tanta história já vivida e ainda tantos planos e sonhos e inspirações…”, iniciou.

Sandy ainda agradeceu todo o carinho que recebeu: “Dizem que a vida começa aos 40. Se for isso mesmo, UAU!!! Tô no lucro. E tô pronta!! Muito grata por tudo que eu sou e por tudo de lindo que essa vida já me deu, principalmente pelas pessoas que fazem parte dela. E muito, muito grata pelo mar de amor que eu recebi ontem. Tô feliz!!!”, completou.