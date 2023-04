Quanto Aline Wirley ganhou com o segundo lugar no BBB?

Cantora foi a segunda mais votada para levar o prêmio do Big Brother Brasil e acumulou mais de R$164 mil em dinheiro e prêmios

Nós já sabemos que o segundo e terceiro lugar também ganham dinheiro no BBB 23. Depois da vitória de Amanda fui pesquisar para saber quanto Aline Wirley ia conseguir tirar da competição. A musa vai sair com mais de R$164 mil do reality, sendo R$150 mil por ter chegado até a final.

Aline conquistou 16,96% dos votos e com isso ficou em segundo lugar. Junto com o prêmio por ter chegado na final do reality, ela também recebe mais dinheiro acumulado de suas vitórias dentro da casa.

Ao todo ela recebeu: o prêmio de segundo lugar, uma câmera, um smartphone, crédito no valor de R$10 mil e um ano de produtos de limpeza e higiene grátis. Ao todo a bufunfa soma mais de R$164 mil.