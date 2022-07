“Quando eu fiquei sabendo que nesta edição iria participar a Mara, eu falei: eu vou ficar com essa mulher”, dispara Marcelo Bimbi em entrevista

Espero Marcelo Bimbi ter um crush por mim. Foi publicado ontem, 26, no canal de Chupim Metropolitana, uma entrevista com o ex-fazendeiro, Marcelo Bimbi. O ex-marido de Nicole Bahls soltou na entrevista que quando soube que iria participar de A Fazenda junto com Mara Maravilha, ele ficou interessado na apresentadora, “Quando eu fiquei sabendo que nesta edição iria participar a Mara, eu falei: eu vou ficar com essa mulher”.

No fim do assunto, Bimbi ainda soltou “e o sonho não acabou” e lembrou logo em seguida que Mara está casada. Lembrando que durante o reality as dois ex-fazendeiros ficaram em um “pó de guerra” durante o programa.