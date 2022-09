“Quando alguém tem uma opinião diferente é atacado”, dispara Neymar

Futebolista soltou o verbo no Twitter e diz ser atacado até por quem fala em democracia

Minha gente, a Terra deu uma reviravolta depois que Neymar decretou o seu voto no candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro. Claro que o jogador foi atacado nas redes sociais e muitos comentaram que já sabiam que o voto do futebolista iria para o candidato. Neymar usou o Twitter para rebater os comentários de haters que tem recebido.

“Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender”, escreveu.

Vale lembrar que o affair de Bruna Marquezine declarou seu apoio ao candidato Lula. Não digo mais nada…