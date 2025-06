Qual o verdadeiro nome do Cristiano, da dupla com Zé Neto?

Gente, estou aqui me arrumando para ir em um esquenta lá em Ipanema com alguns amigos antes de irmos para o nosso amado rolê de final de domingo: a Pedra do Sal. Eis que recebo um vídeo de uma das minhas fofoqueiras da dupla Zé Neto e Cristiano.

Durante sua participação no podcast Tropicast, os sertanejos estavam contando como foi o início de sua carreira e ainda revelaram os seus nomes de batismo. No caso de Zé Neto, seu verdadeiro nome é José mesmo e já o do Cristiano é Irineu.

“O importante é ter saúde, né?”, disse Zé Neto causando risos em todos no estúdio.

Eles revelaram que decidiram adotar os nomes artísticos quando perceberam que jamais fariam sucesso com seus nomes de batismo. Cristiano revelou que dificilmente é chamado pelo nome de registro, apenas quando sua mulher quer dar alguma bronca nele.