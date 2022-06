Sexo fora do casamento é proibido no país islã sunita, em sua maioria

Gente eu tô é louca com essa Copa no Mundo, se tudo que a gente queria era paz, não vamos receber nada disso, pois vamos ter que ficar de olho nas leis do país que vão redobrar de atenção no período da Copa. O país irá prender os turistas solteiros que transarem e forem descobertos durante a Copa do Mundo. Pode isso?

Praa quem não slabe o sexo fora do casamento no país é proibido e quam pensa que não tem leis para isso, caso ocorra o ato e alguém pegue a punição é de 7 anos dentro do xilindró.

Ou seja, os brasileiros que são mais para frente que se segurem, porque o bicho vai pegar no país onde a religião islã sunita é majoritária. Se liga, hein?