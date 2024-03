“Puxaram meu tapete no SBT”, disparou Marcia Goldschmidt em entrevista no Geral do Povo

Minha gente, eu to assistindo a entrevista da minha querida Marcia Goldschmidt no programa Geral do Povo deste domingo (24) e afirmo categoricamente que estou chocada com tais declarações dela dos tempos em que trabalhava na emissora do Silvio Santos.

Ela disse que puxaram seu tapete no SBT, porque não suportava seu sucesso. Afinal, ela batia a audiência da TV Globo com tranquilidade. E ainda disse que ninguém faz sucesso impunimente e que inveja é o pior sentimento que pode existir.

Ela não citou nomes, mas disse que está por trás dessa sabotagem teriam sido uma apresentadora, um apresentador e alguém da direção do SBT.