“Pura emoção! Caiu um cisco no meu olho!”, dispara Sonia Abrão sobre vídeo de Simony raspando cabelo

Cantora está enfrentando um câncer e esteve no programa da jornalista para dar detalhes sobre sua luta

Ai gente caiu um cisco no meu olho. Faz um tempo que meus leitores estão sabendo da luta contra o câncer de Simony, ontem (26) a cantora esteve presente no programa de Sônia Abrão e não deixou de falar sobre o momento em que seus filhos raspam seu cabelo por conta do tratamento.

Simony mostrou o celular com a imagem do seu filho, Ryan, utilizando a máquina. “Meu olhinho estava cheio de lágrimas”, comentou ela.

“A delicadeza dele, o cuidado dele pra ir tirando o cabelo da mãe”, observou a apresentadora. “A gente se abraçou quando terminou”, contou a cantora.