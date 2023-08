Público pede para que Oscar seja tomado de Sandra Bullock e ator a defende

Michael Oher revelou que está processando sua família adotiva e afirmou que o filme “Um Sonho Possível”, de 2009, é uma farsa

Sandra Bullock está com o seu Oscar em jogo e está arrasada por ter participado do filme que deu o título a ela ter sido uma história falsa. A atriz recebeu o apoio do ator Quinton Aaron que a defendeu da pressão do público, pedindo para que o Oscar fosse tirado dela.

“Eu sempre estive sob a impressão, como todo mundo, que esta era uma boa família. Foi difícil ler aquela reportagem para mim, e mando minhas orações para todos os envolvidos. Espero que isso se resolva da melhor forma possível para todo mundo”, disse o artista em entrevista ao Daily Mail.

Ele ainda completou: “Eu tenho ouvido coisas muito perturbadoras sobre ela, e não apoio nada disso. Deixem ela em paz. Não ataquem a minha ‘mamãe’. Eu tenho dois metros de altura e peso mais de 180 quilos. Você não quer ter um problema comigo”, concluiu.