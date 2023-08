Público detona Patrícia Poeta por repetir o mesmo look de Chris Flores

Nesta sexta (25), a apresentadora do Encontro estava com o look idêntico ao de Chris Flores usado na segunda-feira (21) no Fofocalizando.

É como dizem, né meus amores? Quem perdoa é Deus, porque a internet… Não perdoa jamais. Pois bem, estava eu aqui assistindo TV enquanto tomava um belo café da manhã quando reparei uma coisa ao assistir o programa Encontro nesta manhã (25). A apresentadora Patrícia Poeta comandou o programa da Globo com uma camisa idêntica à que Chris Flores usou no Fofocalizando de segunda-feira (21). Nas redes sociais, a galera também notou isso e obviamente, não perdoou.

“Chris Flores e Patrícia Poeta comprando seus lookinhos no mesmo saldão da lojinha do Brás”, disse internauta

“Patrícia Poeta tá com a mesma blusa esquisita que Chris Flores estava essa semana”, observou internauta

A camisa pode ter ficado marcada pelos telespectadores porque ela foi usada por Chris na edição do Fofocalizando em que foi exibida a entrevista que a apresentadora fez com Silvana Taques, a mãe de Larissa Manoela.