Público da Parada LGBT+ recebeu Érika Hilton com gritos de ‘presidenta’: “Amo que as pessoas sonhem com isso”

Aiii, que tudo! Como eu queria estar em São Paulo nesse exato momento. Acabei de receber um vídeo de uma amiga minha de São Paulo que mora próximo da Avenida Paulista. Nesse vídeo, a deputada Érika Hilton fez um discurso maravilhoso na abertura da 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, que acontece neste domingo (2) em plena Avenida Paulista, em São Paulo.

A deputada federal também compareceu na Marcha do Orgulho Trans e na Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais.

Ao aparecer no principal trio do evento, o público foi ao delírio com sua presença. A organização do evento ainda incluiu uma música de Beyoncé para tocar, brincando com a semelhança da deputada com a cantora. Então, ela começou a dançar ao som de Crazy in Love e em seguida, ela começou a falar:

“Nós estamos hoje aqui, em mais um ano, da maior parada do mundo, dizendo e mandando um recado para essa gente cafona, feia, nefasta: as Lgbtqia construirão a democracia brasileira”, disse ela.

Em entrevista ao Terra, a deputada falou sobre os gritos de ‘presidenta’ que recebeu ao discursar no evento. “Eu fico primeiro muito honrada e feliz de ser aclamada em todas as marchas onde eu fui [neste feriado]. Todas, enquanto eu falava, gritavam ‘presidenta’. O que pra mim é mais importante é ver a minha comunidade, que sempre só olhou pras expectativas de morte, pra miséria, podendo sonhar”, iniciou.

“Sonhar em subir a rampa é um sonho de todo um povo, e é um sonho que alimenta uma esperança em nós de que sim, nós podemos chegar no cargo mais alto das instituições. Eu te confesso que não penso sobre ser presidente da República, mas eu amo que as pessoas sonhem com isso. A minha expectativa nesse momento é entregar um bom mandato, concorrer à reeleição, porque quatro anos é muito pouco tempo pra organizar tudo aquilo que eu quero organizar, e a partir do segundo mandato, entendendo se eu vou pro Senado, se eu venho deputada novamente, se eu vou querer uns cargos majoritários, o meu compromisso é com o Brasil, com a democracia, com a transformação da política brasileira. Eu estou focada nisso, eu não estou focada em cargo, eu não estou focada em futuro”.