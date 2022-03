Não é a primeira vez que a Prova do Líder é decidida na sorte no ‘BBB’. Entenda!

No ‘BBB8’, Pedro Bial deu um show de responsabilidade e puxão de orelha!

Se você acha, leitor(a), que a ‘Prova do Líder de Resistência – Americanas’ foi a primeira a ser decidida na sorte, está muito enganado(a), viu? No ‘BBB8’ isso ocorreu, mas rendeu um esporro, muito bem dado, pelo apresentador da época, Pedro Bial.

Prova de resistência com quase 15 horas de prova (Foto: Reprodução)

Na época, a Prova de Resistência que valia liderança foi feita na área externa da casa, e os brothers precisavam subir em um totem de madeira e permanecerem com os dois braços agarrados no objeto. Quem pisasse no chão ou dormisse seria eliminado. Com quase 15 horas de prova, Alexandre, Marcos Paulo e Thatiana, que eram aliados, tiraram “zero ou um” para saber quem venceria — o primeiro levou a melhor e os outros dois desceram.

Mas a noite, para a surpresa dos brothers, Bial entrou ao vivo e deu uma bronca em todos os participantes pela decisão equivocada. “Amiguinhos e amiguinhas, vamos pensar juntos? A prova era de resistência. Nisso a gente concorda. No fim da prova, depois de quase 15 horas de batalha, os concorrentes Marcos, Alexandre e Thatiana decidiram resolver a parada com um ‘zerinho ou um’. O que decide uma rodada de ‘zero ou um’? Sorte. Qual era a regra para definir o vencedor? Quem fosse o último concorrente a desistir”, determinou Bial, que imediatamente coroou Thalita Lippi como a nova líder da semana. Conclusão: Alexandre foi indicado pela líder e foi eliminado.

Ah se o Bial assistiu a pataquada que foi ontem, (11), com prova de resistência decidida no sorteio…

Muito injusto esse sorteio, cara… A Natalia e o PA aguentariam numa boa mais umas dez horas, dos três ali, o Lucas era o mais acabado. Que saudades do meu BBB raiz, saudades do Pedro Bial. #BBB22

pic.twitter.com/oTOQBbwL8q — mih 🌵🐆 (@_comentamih) March 12, 2022