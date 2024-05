Projeto de Xuxa, Whindersson e Angélica já começa a acolher animais no RS

Muitos animais foram resgatados diante das enchentes no Rio Grande do Sul. Xuxa, Whindersson e Angélica se juntaram para uma ação que ajuda os animais a serem resgatados. Os três uniram forças e estão resgatando os animais desabrigados com o projeto ‘Procura-se um amigo’. O objetivo da iniciativa, segundo os artistas, é instalar abrigos temporários para os pets no estado.

De acordo com o último boletim de infraestrutura do Governo do Estado, atualizado às 12h desta quarta-feira (15), foram resgatados ao todo 11.427 animais desde o início das buscas.

Com capacidade para mais de 400 animais, o primeiro abrigo do grupo foi aberto em galpão em Porto Alegre, na capital gaúcha. No local, os bichos serão acolhidos e atendidos por veterinários e voluntários.

Voluntários, doações de ração e interessados em oferecer lar temporário para os animais devem entrar em contato com o projeto pelo Instagram @procuraseumamigo_rs ou diretamente no galpão de Porto Alegre, localizado na Rua Professor Cristiano Fischer, nº 420.