Professora é demitida por postar crítica a Bolsonaro

Tuíte publicado no perfil pessoal da professora Maria Elisa Máximo foi a gota d´água na carreira de uma professora de Joinville, Santa Catarina

Alô, alô liberdade de expressão! Uma professora foi mandada embora depois de expor sua opinião política no seu perfil oficial do Twitter. A profissional da educação criticou o presidente Bolsonaro fora do seu horário de trabalho e sem cometer qualquer infração à lei.

“Joinville sendo o esgoto do bolsonarismo, pra onde escoaram os resíduos finais da campanha do imbroxável inominável. Não tem quem escape: há gente brega, feia e fascista pra todos os lados”, escreveu Maria Elisa.

A professora ainda explica que o seu tuíte criticava a estética do bolsonarismo. “O texto criticava a estética do bolsonarismo. Como Joinville estava nos trending topics [assuntos mais comentados], minha publicação viralizou”, afirmou.

A repercussão aconteceu de forma rápida e ela apagou a publicação, mas os pints já rodavam as redes, aparecendo os pedidos de demissão.