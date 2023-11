Professora é demitida após confessar ter beijado aluno

O caso ocorreu em escola municipal de Praia Grande, no litoral de São Paulo; a denúncia contra professora gerou revolta em estudantes.

Que hoooooorrooooor! Gente, uma amiga minha que está passeando pelo litoral paulista me mandou essa nota e to completamente escandalizada aqui. Parece que uma professora foi demitida de uma Escola Municipal em Praia Grande, no litoral de São Paulo, após confessar para uma aluna através de mensagens, que havia beijado um outro aluno de 14 anos. Segundo a prefeitura, a educadora foi desligada por má conduta e afirmou que a direção da escola reportou o caso ao conselho tutelar.

Nas mensagens enviadas para a aluna, a docente como aconteceu o tal beijo nos mínimos detalhes e afirmou que apenas o beijou, mas deixou claro o desejo de ter relações mais íntimas com ele. Ela também assume que tem interesse em outros alunos, os chamando de “gostosinho” e “gatinho” e chegando até a pedir a rede social de um deles para a aluna com quem conversava na rede social.

As mensagens indicam que o envolvimento de ambos não ocorreu nas dependências da escola, mas na residência da professora, após um encontro casual na rua entre ela, o adolescente e um amigo dele.

Segundo o advogado Ariel de Castro, especialista em direitos da infância e da juventude, é possível que a docente seja atuada por assédio sexual, caso fique claro que a professora tenha usado seu cargo e sua função para assediar o aluno.