Produção do Teleton erra em colocar Sônia Abrão ao lado de Felipeh Campos

O jornalista deixou claro que tem uma desavença com a apresentadora ao ignorá-la no palco do Teleton na tarde deste sábado (11).

A produção do Teleton errou feio nesta escalação, colocar Sônia Abrão (RedeTV!) que sempre teve maior cordialidade, respeito, carinho com o SBT, junto com seu ex funcionário ingrato no mesmo horário foi bem questionável! Rolou aquele climão!

O jornalista fazia parte da mesa de influenciadores digitais do evento beneficente e ignorou totalmente a presença da apresentadora do A Tarde É Sua no palco do SBT ao vivo, ele fez questão de citar todas as celebridades que estavam à frente do projeto no momento, menos a ex-chefe e também ex-colega da RedeTV. “Michele, Tirulipa, Flor, Marlei, enfim, todo mundo aí no palco fazendo a maior farra. Porque pix, pessoal, é a palavra mais amada do Brasil!”, pontuou ele

“Não deixe de fazer tudo acontecer. Doe, doe, doe!”, suplicou o jornalista, que passou a chave pix da entidade enquanto observava e interagia com os apresentadores no palco.

Enquanto Afonso Barroso falava com o jornalista, a Sonia Abrão se manteve cabisbaixa, olhando para a ficha que estava em suas mãos e ignorando o antigo colega de bancada no A Tarde É Sua. Evidenciando a desavença entre os dois e criando um climão que foi notado pelos telespectadores.