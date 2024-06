Priscilla Alcantara anuncia noivado com DJ Andre Laudz

Nossa menina cresceu! Priscilla pregou uma peça em seus fãs e anunciou que ficou noiva do seu então namorado DJ Andre Kaupz, do Tropkillaz.

Em participação do podcast Na Palma da Mari, de Mari Palma pelo CNN Pop, Priscilla dividiu seus planos para o futuro com seu noivo. “Vou casar agora e quero já começar a pensar em ter filho, me programar. Quero descobrir como é ser artista e ser mãe”, afirmou a artista em trecho obtido pelo site Notícias da TV. A famosa ainda não anunciou seu noivado oficialmente nas redes sociais.

Discreta com sua vida pessoal, Priscilla assumiu seu relacionamento com Andre Kaupz em setembro do ano passado, quando apareceram juntos em um festival de musical no Rio de Janeiro. Esse é o primeiro relacionamento que a ex-apresentadora do SBT decidiu falar abertamente.