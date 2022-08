Príncipe William e Kate Middleton se mudam para Londres em busca de vida “normal”

A realeza vai se mudar para os arredores do castelo de Windsor, mais perto da Rainha Elizabeth II

Ai meu Deus, não tem nem como dizer que a realeza é uma família “normal”, mesmo que os famosos busquem uma forma mais adequada de criar seus filhos, mostrando a realidade, eles nunca passarão os perrengues que passamos. Vamos aos fatos! Kate Middleton e William se mudaram para Londres em busca de uma vida mais tranquila e mais próxima do “normal”. De acordo com a assessoria, a decisão foi tomada por causa dos filhos do casal.

Os pombinhos vão levar os filhos para os arredores do castelo de Windsor, que fica mais perto da mãe de William, a rainha Elizabeth II. A casa chama-se Adelaide Cottage, cerca de 35km da capital.

Uma fonte próxima da família revelou que os pais têm o desejo que seus filhos tenham uma criação um pouco mais livre dos protocolos. George, Charlotte e Louis seguem à risca os mandamentos dos pais.