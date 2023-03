Príncipe William é acusado de trair Kate Middleton com ex-amiga dela, diz revista

Boatos sobre uma possível pulada de cerca rondavam os tablóides em 2019 e voltam a ser pauta nos dias de hoje

Eita! Rumores de uma possível traição rolam soltos pelo ar. De acordo com o jornal português Flash!, Príncipe William pode ter dado uma pulada de cerca do seu casamento com Kate Middleton. As informações ainda dizem que a pivô foi uma amiga de Kate, sua melhor amiga. Os boatos circularam nos tablóides em 2019 e agora voltam com tudo.

Trata-se de Rose Hanbury, apontada como affair do Príncipe William. De acordo com a publicação, ele teria passado o Dia dos Namorados com ela, no dia 14 de fevereiro.

Claro que não há registros do momento, mas segundo a imprensa britânica os dois teriam começado a viver um romance em 2019, quando a esposa estava grávida do filho mais novo do casal.