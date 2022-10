Príncipe Harry revela apelido desde a infância e ainda diz não entender o motivo

Henry é o nome de batismo do príncipe, mas ele sempre foi chamado de Harry desde a infância

Minhas fofoqueiras que adoram uma fofoca da realeza já devem saber que o nome do Príncipe Harry não é Harry. Chocadas? Na verdade o gato se chama Henry e pouca gente tinha o conhecimento do fato, mas bastou o muso colocar suas dúvidas no trombone para todos acharem a história bem estranha.

O muso participou de uma videochamada com a uma instituição de caridade nesta segunda (10) e comentou sobre o apelido. “Meu nome é Henry. Bem, todo mundo me chama de Harry. Não tenho ideia do porquê”, disse o duque de Sussex.

O mesmo acontece com o filho de William, George, que é chamado de Archie, vai entender, né?