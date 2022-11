Pretende ter filhos? Carlinhos apresenta casa de R$10 milhões e volta atrás em relação às crianças

Propriedade fica localizada em Alphaville, no mesmo condomínio onde mora a cantora Simone, madrinha do antigo casamento do humorista com Lucas Guimarães

Se tem uma coisa que deu o que falar nas redes sociais nos últimos tempos foi a nova casa de Carlinhos Maio no Alphaville em São Paulo. Além do valor exacerbado de R$10 milhões de reais, o vídeo de apresentação da propriedade chama atenção pelo fato de que Carlinho diz que pensou em filhos quando comprou o imóvel. “É um lugar que pensei para quando viessem os filhos. Vou mostrar para vocês para que vocês estejam presentes em todas as conquistas. Sonhar, acreditar e realizar é uma questão de não desistir”, disse. Em entrevista para Léo Dias, o humorista conta que não queria ter filhos, o que deixa a história ainda mais interessante. Os passarinhos verdes que me contaram que o término com Lucas teria relação com filhos, uma vez que Guimarães queria filhos e Carlinhos não, não mentem as informações. Carlinhos ainda conta em vídeo que parte da casa é o amor que ele recebe dos seus seguidores, contando que ninguém nunca morou na casa de milhões. A pergunta que não quer calar é: Será essa uma tentativa de reatar com Lucas?