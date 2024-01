“preta, macaca, imunda, vagabunda”, Homem faz ofensas racistas a mulher enquanto a filha dela chora assustada

Amiga, estava no cabeleireiro quando, de repente, esse vídeo caiu na minha mãe e era uma cidade que eu amo lá no Sul de Minas que é Boa Esperança.

No vídeo que circula na internet desde sexta-feira (26), um homem, completamente descontrolado, xingou, diante de um portão, uma mulher de “preta”, “macaca”, “imunda”, “vagabunda”, entre outros termos pejorativos e racistas, enquanto isso, ela registra a cena com um celular.

As agressões teriam se começando depois de alguns vizinhos, supostamente, reclamarem do barulho que os cachorros desse homem estariam fazendo. Logo, ele teria deduzido que essa mulher fosse uma das pessoas reclamando e, então, foi até o portão da casa dela e passou a insultá-la.

Enquanto a vítima filmava as ofensas, o homem, certo da impunidade, ironizava, dizendo “ai que medo”. Em dado momento, ele começa a fazer ofensas de cunho sexual: “Vai dar o c*! Qual macho vai querer comer esse c* sujo”, disse.

É possível ouvir ainda, no vídeo, o barulho de uma criança chorando – a filha de 4 anos da mulher agredida. E mesmo com a mulher pedindo para ele ir embora, pois sua filha estava assustada, o homem não recuou.

“O senhor está assustando minha filha. Minha filha é só uma criança, viu?”.

Segundo informações preliminares que circulam nas redes sociais, ainda não confirmadas, dão conta de que a Polícia Militar foi acionada e que, quando chegou ao local, o homem teria alegado que foi vítima de homofobia.