Preta Gil sobre traição de ex-marido: “Maquiavélicos e sujos. Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim”

A cantora fez a cirurgia de retirada do câncer no intestino e não deixou de fazer declarações sobre seu ex-marido, Rodrigo Godoy

O Brasil inteiro ficou comovido com o estado de saúde de Preta Gil e a sua luta contra o câncer de intestino. Acontece que no meio disso tudo ela foi traída pela sua stylist e seu ex-marido Rodrigo Godoy. Depois de fazer a cirurgia de retirada do câncer de intestino, ela fez novas declarações sobre a traição e pediu a ajuda divisa para tirar a mágoa do seu coração.

“Está tudo caminhando bem para em breve eu ter alta e me recuperar em casa. Vou voltar para cá em novembro para refazer meu trato intestinal e retirar a bolsa de ileostomia”, revelou a filha de Gilberto Gil.

“Estou há 22 dias internada num hospital, lutando por minha cura. Estou grata e dedicada em minha reabilitação. Graças a Deus, o tumor foi retirado com sucesso. É um processo bem dolorido e cansativo, mas estou focada, cercada de amor por todos os lados, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos amigos, pelos familiares, pela energia dos fãs e pela minha fé em Deus e meus Orixás e Santinhas”, iniciou ela, que realizou a cirurgia para a retirada do tumor no intestino no último dia 16.

“Essa noite eu tive insônia e não dormi. Passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo. Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa?”, escreveu.

“Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que tento, tento, mas dói, dói, dói, dói!!! Sim, eu não superei tanta baixaria. Me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada pra dividir com vocês toda sujeira”, concluiu a artista.