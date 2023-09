Preta Gil recebe visita de famosos no hospital

A cantora está se recuperando da retirada do câncer no intestino e recebeu a visita de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Carolina Dieckmann

Quem tem amigo, tem tudo! Preta Gil contou com o apoio da sua base para se recuperar da retirada do câncer de intestino. Os seus amigos foram visitá-la no Hospital Sírio Libanês, onde ela está internada desde o dia 13 de agosto.

Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Carolina Dieckmann estiveram presentes no hospital após a musa fazer um desabafo em suas redes sociais diante do seu polêmico término com Rodrigo Godoy. A empresária Carol Sampaio e o produtor musical Pablo Bispo também estiveram na visita.

“Visita surpresa deles, que vieram me ver”, disse a cantora enquanto segurava seus presentes.