Preta Gil pede: “Me ajudem a me proteger de toda essa nojeira”

Cantora usou as redes sociais para se manifestar sobre a situação que envolve o seu ex-marido Rodrigo Godoy e disse que sua família tentou blindar ela de tudo isso por causa das circunstâncias do tratamento de câncer

Depois de que a web cutucou a ferida a fundo diante do relacionamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy, a musa fez uma declaração em suas redes sociais e diz que o momento é doloroso e cruel. A musa soltou o verbo sobre os boatos de traição do ex-marido e disse que tinha sido blindada das fofocas que saíam nas redes sociais por causa do seu estado de saúde em decorrência do enfrentamento do câncer de intestino.

“Infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada”, disse Preta, em comunicado.

Pret ainda desmentiu alguns boatos que saiam. “No meio das fofocas tem muitas mentiras, como, por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal. No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel”, declarou.

“Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz pra me curar”, concluiu a cantora.