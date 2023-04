Preta Gil passa por bateria de exames e ganha alta hospitalar

A cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino, em janeiro de 2023, e desde então está fazendo tratamento com quimioterapia.

Gente, desde o momento em que foi diagnosticada com câncer no intestino, a cantora Preta Gil vem utilizando as suas redes sociais para informar os seus fãs a respeito de seu estado de saúde e sobre a rotina de seu tratamento. Pois bem, há alguns dias a cantora se ausentou de suas redes, o que preocupou os fãs, porém, ao que tudo indica, tudo está correndo bem. De acordo com as informações publicadas pela colunista Luiza Stevanatto a cantora esteve internada para realizar uma bateria de exames, mas já ganhou alta. Assim como a cantora já havia falado, a sua assessoria afirmou que o processo de quimioterapia é bastante pesado e essas baterias de exames são extremamente normais durante o tratamento.