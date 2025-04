Preta Gil é transferida para hospital em São Paulo num jatinho equipado com oxigênio 

Gente, estou aqui colocando alguns moletons e edredons na minha lava e seca, pois a frente fria chegou com tudo aqui no Rio de Janeiro, quando uma das minhas fofoqueiras acaba de mencionar a Preta Gil no nosso grupo.

A cantora teve que ser transferida de um hospital do Rio de Janeiro para São Paulo neste domingo (6). Ela fez uma publicação em suas redes sociais que estava em um jatinho equipado com aparelhos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Lembrando que a artista enfrenta uma batalha contra o câncer no intestino desde janeiro de 2023.

No registro, Preta aparece dentro da aeronave usando oxigênio. Ela estava acompanhada de Bella Gil, sua irmã, e da amiga Ju de Paulla. “Mãe pode dar beijo?”, escreveu como legenda, em referência à uma fala de Virginia Fonseca que virou meme.

A assessoria de imprensa de Preta explicou que essa viagem ainda não tem relação nenhuma com o tratamento no exterior. “Os médicos acharam melhor que ela continue o tratamento em São Paulo, com equipe que já a acompanha. Então, vai seguir por lá, e está tudo certo”, disse a equipe para a Revista Quem.

Preta Gil foi internada na última terça (1º) para a realização de exames e administração de medicamentos que exigem um ambiente hospitalar. A assessoria de imprensa garantiu que Preta está bem e não passa por intercorrências.