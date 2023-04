Preta Gil conta que sofreu choque séptico durante tratamento contra o câncer

Cantora está em tratamento dos pulmões e relatou quadro de saúde delicado após ataque de bactéria em seu organismo

Preta Gil disse que tinha uma notícia delicada para dar aos fãs, mas acredito que ninguém esperava um agravamento do seu estado de saúde. A cantora contou que sofreu um choque séptico no último mês e que tudo foi causado por uma bactéria. Em vídeo, ela contou detalhes sobre o momento difícil que tem passado.

“Logo no começo do meu tratamento, falei que viria aqui todas as semanas pra contar pra vocês como eu estava como estava indo o tratamento, mas infelizmente, nesse último um mês, eu não pude estar aqui, porque eu realmente passei por um imprevisto”, começou.

A teoria aceita pelos médicos que cuidam da sua saúde é que a bactéria tenha entrado no organismo por meio do catéter usado na quimioterapia. Melhoras amiga, vai ficar tudo bem!