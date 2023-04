Preta Gil agradece a vida depois de polêmica com ex-marido, Rodrigo Godoy

Cantora usou as redes sociais em meio a polêmica rolando solta e agradeceu a vida e a força para lutar pela sua vida e recuperação

Minhas fofoqueiras do Leblon ficaram desesperadas e compraram a briga de Preta Gil, assim como Veveta e Carolina Dieckmann. Depois da polêmica separação de Rodrigo Godoy, a cantora usou suas redes sociais para agradecer a vida e a força que tem para lutar pela sua vida. Vale ressaltar que a artista enfrenta um câncer de intestino.

“Deus me permitiu acordar mais um dia. Gratidão por estar viva e cheia de força pra lutar pela vida!!! Aproveitem muito esse dia lindo!!! Aproveitem a vida!!!”, escreveu.

Nos últimos dias o nome da cantora foi parar na boca do povo por causa do fim do seu casamento com o personal trainer, Godoy. Ele ainda foi visto voltando do Uruguai com seu atual rolinho, que foi stylist de Preta.