Prêmio Multishow: Mesmo abrindo espaço, sertanejos boicotam premiação

Maiara e Maraísa ganharam o prêmio de ‘Dupla do Ano’ e não estiveram presentes na comemoração do Multishow

Gente, ontem (18), eu estava linda e bela no meu Leblon em uma noite de calor para conferir todos os detalhes do Prêmio Multishow. Percebi que a direção resolveu ampliar o espaço para as músicas sertanejas (o que já deveria ter acontecido há tempos), mas vi que a grande dupla vencedora foi Maiara e Maraisa, que não puderam estar presentes por causa de uma gravação de um DVD. Oi?

Gente, não entendi e pude constatar que existe uma resistência das duplas sertanejas em comparecer ao evento. Já digo que a desculpa não colou, um dia que perde vai fazer diferença? Afe, melhore!

A premiação ainda nomeou as duas como ‘Dupla do Ano’, mas tudo indica que as duas estão com a cabeça em outro lugar, lembrando que elas foram indicadas ao Grammy Latino com o melhor álbum sertanejo ao lado de Marília Mendonça.

“Ganhamos o prêmio Multishow como Dupla do Ano! Só temos a agradecer a todos vocês que votaram na gente, aos nossos fãs que sempre nos apoiam, acreditam e confiam no nosso trabalho… É por vocês e para vocês, sempre! Estamos muito felizes, isso nos mostra que estamos no caminho certo e que tudo vale a pena, muito obrigada!! Amamos vocês”, escreveu no perfil do Instagram.

O melhor foi que o Multishow ainda tentou se aproximar do sertanejo e buscou uma aliança mais forte para os próximos anos. Afinal, Ana Catela esteve no palco belíssima e honrou o nome, viu?