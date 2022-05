Prêmio do BBB mudará para 2 milhões de reais na próxima edição

Além da bufunfa cada participante ganhará um bônus de um salário mínimo por cada ação publicitária realizada

Observatório da TV, essa vai na sua conta, hein? Minha gente, quando li essa notícia no site fiquei chocada, porque sinto que agora o bicho vai pegar do jeito que a gente gosta. A próxima edição do Big Brother Brasil promete pegar fogo com um prêmio maior que o de 1.5 milhão de reais.

De acordo com o site Observatório da TV o prêmio para a próxima edição do BBB será de 2 milhões de reais. Vale lembrar que alguns famosos e profissionais que trabalham na emissora já tinham dito que o prêmio era pouco e precisava aumentar para as pessoas se entregarem ali dentro.

E não para por aí, porque o valor bruto do cachê dos participantes será de R$ 33 mil e ainda ganharão um bônus de um salário mínimo por cada ação publicitária realizada no reality show. Bacana, né?

Vai ser sucesso e quero ver o povo lutando por esse prêmio como se fosse a única salvação na vida. Tadeu, bota lenha nessa fogueira.