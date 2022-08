“Prefiro falar do meu filme do que do meu voto”, diz Cauã Reymond

Ator prefere falar do longa ‘A Viagem de Pedro’ que de política. Sensato?

É minha gente, enquanto uns gostam de ganhar visualizações cliques com a política Cauã Reymond foge dessa estratégia seguindo sua vida de ator e seus trabalhos. Nos últimos dias a declaração do ator que dizia que prefere falar dos seus trabalhos que de escolhas políticas tomou conta das redes sociais. O filme em questão é ‘A Viagem de Pedro’ que conta o retorno do ex-imperador para Portugal.

“Prefiro falar do filme do que do meu voto”, afirmou para a coluna que investiu em respostas mais assertivas do ator.

“Acho que o nosso longa é, de certa maneira, uma forma de falar sobre política”, completou. Cauã ainda deu detalhes do longa e disse que ele trará diversas discussões além das questões de tempos póstumos.

“A gente discute masculinidade tóxica, racismo estrutural, feminismo, tudo dentro da história de dom Pedro. E convido todo o mundo que assistir a imaginar se o nosso dom Pedro no filme tem a ver com o Brasil atual”, disse.