Prefeito do RJ diz que terá homenagem para Taylor Swift no Cristo Redentor

Olha só o que a nossa loirinha do pop americano está causando no seu fandom brasileiro. Após inúmeros pedidos de fãs da cantora Taylor Swift, o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) anunciou que o Cristo Redentor vai homenagear a artista durante sua passagem pelo Brasil. A declaração foi feita nesta quinta-feira (16), durante coletiva de imprensa para apresentação do Plano Verão.

“Só para dizer para os swifties [nome dado aos fãs da Taylor Swift] que hoje à noite o Cristo Redentor vai homenagear a presença da, segundo ele [Marcus Belchior – chefe-executivo do Centro de Operações Rio], Michael Jackson dos tempos atuais”, declarou.

No início desta semana, os fãs brasileiros da artista engajaram uma forte campanha nas redes sociais para que uma camisa em homenagem à cantora fosse projetada no Cristo Redentor. As mensagens, muitas direcionadas ao prefeito, chegaram até ele, que endereçou o pedido ao Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor.

“Queridos @taylorswift13 fãs. Vou pedir ao querido Padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no @cristoredentor! Em tempo: o Instagram dele é @padreomaroficial”, afirmou o prefeito na ocasião.

O pedido é para que a camisa “Junior Jewels”, usada pela cantora no clipe da música “You belong with me”, seja projetada no monumento. Uma mensagem simulou como ficaria a homenagem.