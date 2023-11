Prefeito do RJ anuncia medidas que produtora deverá tomar para show de Taylor Swift neste sábado

Após morte de uma estudante na primeira apresentação da cantora na cidade, a produção do evento deverá anunciar medidas para a apresentação deste sábado (18).

Genteeee, o prefeito do RJ Eduardo Paes usou suas redes sociais na manhã deste sábado (18) para lamentar a morte da estudante Ana Benevides no show da cantora Taylor Swift na sexta-feira (17) no estádio Nilton Santos, zona Norte do Rio. Em sua conta oficial no X (ex-Twitter), ele disse que já determinou ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show.

“Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido. De qualquer forma, já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show”, publicou o prefeito.

E adiantou as seguintes medidas que devem ser anunciadas ainda na manhã de hoje: Antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o público do sol; Novos pontos de distribuição de água; Aumento de número de brigadistas e de ambulâncias.

Inaceitável a perda da vida de uma jovem ontem no show no Engenhão. Obviamente, ainda estamos apurando mais detalhes das circunstâncias do ocorrido. De qualquer forma, já determinei ao Chefe Executivo de Operações do município que exija providências junto a produção do show.… — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 18, 2023