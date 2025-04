Prefeito biscoiteiro Rodrigo Manga alega motivação política em operação policial: “Tentativa de expor quem estava crescendo”

Gente, enquanto estava em um bistrô do Leblon, quando fiquei sabendo que o prefeito biscoiteiro está achando que é alvo de complô político… Amores, ele tem certeza de que estão tentando barrar sua ascensão porque estava crescendo demais. Vocês acreditam nisso? Porque eu tenho minhas dúvidas…

Acontece que, o prefeito tiktoker de Sorocaba, Rodrigo Manga, participou de um bate-papo descontraído no podcast Festa da Firma. O episódio vai destacar polêmicas recentes em que o gestor teve seu nome envolvido, como a Operação Copia e Cola, da Polícia Federal.

Em trecho divulgado pelo podcast, Manga comentou sobre a ação policial que investiga desvios de verba na saúde do município sorocabano.

“É uma operação de 2022 que investiga uma OS que foi contratada pela prefeitura, e a investigação vai nas empresas que são contratadas por essa OS. Então, a empresa faz a gestão da saúde e ela ‘quarteriza’. Esse é o nome que está na operação. Ela contrata uma empresa de limpeza para trabalhar naquela unidade, uma empresa para fazer a questão da arrumação das macas, a questão de vigias”, assegurou.

E seguiu: “E nessas transações, a Polícia Federal identificou mau uso de recurso público e abriu uma investigação em 2022. Quando a prefeitura foi notificada, instaurou um inquérito para colaborar.”

Além da operação sobre desvio de verba da área da saúde, o prefeito destacou que a ação policial em sua residência foi motivada por perseguição política e divulgada para manchar sua reputação.

“Tem que ter investigação. Mas é uma operação que aconteceu política na minha casa, na tentativa de expor alguém que estava crescendo”, confessou.

Rodrigo Manga ressaltou que seu objetivo no TikTok é se conectar com a população em geral sem usar métodos da velha política.

“Eu acho legal ser ‘o prefeito TikToker’. Até gosto. Sempre busquei uma comunicação mais leve. Aquele discurso político técnico, chato, as pessoas não têm paciência”, completou.

O episódio completo será exibido na noite desta quarta-feira (23), no canal oficial do podcast ‘Festa da Firma’ no YouTube e em plataformas de streaming de áudio.