“Precisa me ofender?!” Mulher de Rodriguinho rebate comentários de Luiza Brunet

Eitaaaaaa que a Bruna Amaral revidou todos os comentários que a empresária Luiza Brunet sobre seu marido Rodriguinho no BBB 24. Após as falas do cantor sobre o corpo de Yasmin Brunet repercutirem na web, a mãe da modelo questionou: “Como será que é a mulher dele?!”.

“Muito prazer Luiza Brunet, eu sou a MULHER do Rodriguinho. É sério mesmo que para atingir meu marido você precisa me ofender?!”, começou no texto compartilhado pelos Stories do Instagram.

‘Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante!”, continuou.

“Rodrigo não é perfeito e nenhum ser humano é, todos nós erramos. E conhecendo ele, como eu conheço, quando ele sair vai aprender com tudo que errou”.

“Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore!”, finalizou Bruna Amaral.