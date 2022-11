“Pra ter meu irmão [Leandro] de volta eu trocaria tudo, voltaria até pra roça”, dispara Leonardo

Em entrevista para o jornalista Léo Dias o cantor ficou muito emocionado ao lembrar do seu eterno irmão, Leandro

A gente escorreu uma lágrima aqui nos meus olhos e dessa vez não é cisco, eu prometo. Leonardo se emocionou muito em entrevista para o Léo Dias no ‘Navio Cabaré’. O jornalista apostou nas perguntas do público sobre o irmão do cantor, Leandro, e ele disse que trocaria tudo para ter o seu irmão de volta, até que voltaria para a roça para plantar tomates.

“Até hoje, muito. Trocaria tudo que tenho para ter ele de volta e voltaria lá pra roça para plantar tomate de novo, com certeza…”, disse o cantor muito emocionado.

Para quem não sabe, Leonardo tinha um irmão, Leandro, que faleceu vítima de um acidente de carro em 1998. A dupla fazia muito sucesso na época e era conhecida como Leandro & Leonardo.