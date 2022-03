Power Couple 6: quem sabe a mulher que traiu o personal trainer com morador de rua não pode fazer parte?

Web TV Brasileira faz suas apostas dos possíveis casais para o programa. Eu aposto em Sandra, a mulher que pegou o mendigo

E se eu te contasse que estamos a um passo de ver o suprassumo da fofoca direto na TV? Isso mesmo, vem aí mais uma temporada do Power Couple Brasil, que já chega na sexta temporada arrasando. Inclusive já tenho minha aposta para um casal recém chegado na mídia, Sandra e Eduardo Alves.

Sandra e Eduardo Alves continuam casados (Foto: Reprodução)

Você pode não conhecer o nome, mas se eu te contar a história do personal trainer que descobriu a traição da mulher dentro do carro com um morador de rua você vai saber de quem estou falando.

A Web TV Brasileira fez suas apostas para os casais que vão participar do reality. Entre eles, encontramos Cartolouco e Gabriella, Dinei e Erika, Nahim e Sandra, Mussunzinho e Karoline, Hadbala e Elizabeth, Pe Lanza e Anne e Adryana Ribeiro e Albert.

Mussunzinho e Karoline são aposta de possível casal para Power Couple (Foto: Reprodução)

Se eles podem fazer suas apostas, eu também posso, e aposto todas as fichas que o famoso casal do momento acaba participando e gerando aquele burburinho que a gente ama. Será que vem aí?