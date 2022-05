Eita atrás de vish! Power Couple estreia hoje, (2), e trechos já deixam ‘BBB22’ no chinelo!

Brenda Paixão já chegou causando e arranjando treta viu? E o programa nem estreou…

Hoje, (2), às 22h45, na telinha da RecordTV começa mais um dos realities que eu AMO assistir: “Power Couple Brasil”. E o Carelli não estava de brincadeira quando escolheu o elenco dessa temporada. O diretor liberou alguns trechos do reality e já teve, em três dias, mais brigas que o ‘BBB22’ inteiro.

Em um dos trechos, mostra Brenda Paixão, do casal com Matheus do “Brincando com Fogo”, reality show da Netflix, se estranhando com Cartolouco — que meu sonho era ter ido namorando com Luiza Ambiel. No vídeo, está tendo uma atividade assim que chegaram na casa e o influenciador cita algo ligado a “barraqueira”, e a ruiva responde. “Você não fala dela, senão o pau vai torar”, disparou.

vou acompanhar o power couple só pela brenda e o matheus, que saudades deles sendo multados em R$ 200 mil por transarem cinco vezes em uma noite pic.twitter.com/LfrA9wvUsE — faby (@fabyollaverass) April 30, 2022

E não parou por aí. Em um vídeo no programa “Domingo Espetacular”, mostra Brenda dizendo que pegou ranço do casal Dinei e Erika. “Os únicos que mais me deu ranço foi o Dinei e a mulher dele”, disse ela para o namorado Matheus. E mais: ela comenta com uma outra moça, que não identifiquei: “O Dinei já está cansado de reality né?”. Será que ela está forçando treta?

PRIMEIRO DIA e a Brenda já com ranço do Dinei e da mulher dele 🤣 #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/RSEZ2e3iYh — FREDERICO (@falafred) May 2, 2022

Em outro trecho, foi a vez de Anne Duarte, namorada de Pelanza, que aliás são acusados de terem batido na mãe do cantor, reclamando sobre sua toalha ter sumido. O marido da moça fala que ela é “nervosinha” mesmo e ela não gosta viu? “Eu acho um absurdo um monte de marmanjo e marmanja pegar e ficar “nem aí”. Eu acho isso um absurdo, é burrice! É limitação do ser humano, cara. Você convive com sociedade desde que você se conhece por gente”, disparou a moça bem nervosa.

E amanhã começa o #PowerCouple ❤️ pic.twitter.com/KxgcqUZo8Q

Eu só sei de uma coisa: esse programa vai dar o que falar… Pode esperar minhas notinhas aqui!