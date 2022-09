Post Malone deu gorjeta de R$2,6 mil para barbeiro brasileiro

O barbeiro deu um tapa no visual do cantor para o Rock In Rio

Esses famosos passaram pelo Brasil fazendo um antro de boas ações e a gente ama. Depois de Jason Derulo, foi a vez de Post Malone dar uma gorjeta bem gorda para o barbeiro que cuidou do seu visual para o Rock In Rio. “Ele foi super gentil e simpático, perguntou se poderia fumar, se não me incomodaria. No final me deu uma baita gratificação de 500 dólares.”, revelou o profissional Baiano Barber, em suas redes sociais. Acho que vou começar a fazer bicos nos festivais, ou pelo menos esbarrar com uns famosos assim para ver se recebo alguma coisa. Aloca!