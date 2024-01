Porque Selton Mello substitui rivotril por óleo de cannabis?

Minha gente, o ator Selton Mello confessou que recorreu a inúmeros medicamentos para conseguir dormir e se acalmar em meio a tantos compromissos de sua carreira artística. O ator disse que ficou dependente do Rivotril, um ansiolítico que tranquiliza o corpo e inibe funções do sistema nervoso central, mas que conseguiu se desvencilhar da droga depois de conhecer o óleo extraído da cannabis.

Numa entrevista para a Revista Veja, o ator relembrou como foi esse processo durante conversa sobre o lançamento da autobiografia Eu me Lembro: “Sempre tive dificuldades pra dormir e tomei remédios variados até que cheguei no Rivotril, que me ajudava com isso. Só que depois de muitos anos tomando Rivotril para dormir, isso já estava me incomodando. Pensava assim: ‘Vou ficar sempre dependente desse negócio?’. E aí, mais recentemente, comecei a usar o CBD, óleo extraído da cannabis. Sou associado da APEPI – Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, do Rio de Janeiro, e compro deles”.

“O CBD me ajudou demais, fui desmamando o Rivotril e entrando com o óleo de CBD pra dormir, é uma beleza. Às vezes, de dia, também faz bem num caso de ansiedade ou uma tensão antes de uma estreia, por exemplo. Por conta da ignorância, da caretice e do lobby farmacêutico, quando a gente fala em cannabis ou maconha já fica a ideia de algo ilegal”, acrescentou.

“Não fumo maconha, não gosto. Mas o óleo, ajuda para dormir, para dar uma acalmada, ajuda muita gente. Se eu tivesse acesso a essa informação antes, talvez minha mãe tivesse sido beneficiada no Alzheimer também. Esse é um relato importante que não lembrei de pôr no livro. Não deu tempo, entende?”, concluiu.